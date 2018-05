Impuls voor Herenboerderijen, waar burgers het heft in handen hebben

BOXTEL - Tilburg, Breda, Helmond en Boxtel. In elk van die plaatsen wordt in september een maand lang gas gegeven om 200 huishoudens bereid te vinden samen een Herenboerderij tot stand te brengen.

Een Herenboerderij is een duurzaam agrarisch bedrijf, eigendom van een coöperatie van burgers. Die kweken op 20 hectare grond hun eigen groenten en fruit en houden er kippen, varkens en runderen. Ze nemen daarvoor een professionele boer in dienst.

In Boxtel draait sinds 2016 de eerste en tot nog toe enige boerderij in deze vorm: Herenboeren Wilhelminapark, op het gelijknamige landgoed. Daar vormen momenteel 150 huishoudens de coöperatie, 200 is de gewenste grootte. In Tilburg (Herenboeren Hart van Brabant), Breda en Helmond zijn groepen burgers bezig ook zo'n boerderij op te zetten.

In het kader van We Are Food, het Brabantse jaar voor 'beter eten', probeert de stichting Herenboeren Nederland er in september extra vaart in te krijgen. Daarvoor wordt een speciaal programma voorbereid in alle vier gemeenten, aldus Douwe Korting, bestuurslid in Boxtel én een van de leidende personen bij de landelijke stichting.

Zeggenschap

Herenboeren Nederland, ook in Boxtel geworteld, ziet in de boerderijen een reëel alternatief voor de gangbare grootschalige landbouw. Zeggenschap bij de burger, een goede boterham voor de boer, zo min mogelijk tussenschakels. De stichting wil dat verspreid over het land wortel laten schieten. ,,De boerderij in Boxtel dient als leerschool." In Weert en Ede zijn volgens Korting al zoveel potentiële deelnemers dat de zoektocht naar geschikte grond is gestart.