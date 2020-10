In de Annawijk in Helmond lopen de spanningen op: ‘Twee medewerkers van WoCom ernstig bedreigd’

Ongeveer tien bewoners uit de Annawijk hebben zich in de ochtend verzameld aan het Montgomeryplein. Zonder uitzondering wonen ze al vele tientallen jaren in de oude volksbuurt. En zonder uitzondering zijn de huurders boos op WoCom, die bezig is om de wijk grondig te renoveren. Nieuwe huizen zijn in aanbouw, terwijl er in de bestaande woningen warmtepompen worden geplaatst. Ook zijn er her en der badkamers en keukens vervangen. De hofjes en de binnenpleinen moeten eveneens worden aangepakt.