In de kreukels door fietser op berucht voetpad in Helmond

HELMOND - Monique de Greef had er voor gewaarschuwd en nu werd ze zelf slachtoffer. Een fietser op het voetpad van de Stationsstraat in Helmond dwong De Greef uit te wijken met haar scootmobiel. Ze viel, met een hersenschudding en kneuzingen tot gevolg.

Het is erg druk op het voetpad dat loopt langs Ceulen huidkliniek en de ING-bank. Fietsers van en naar het treinstation Helmond nemen massaal deze kortste route en negeren de speciaal aangelegde roodgeverfde fietspaden aan de overkant van de weg. Gevaarlijke situaties nemen ze voor lief. Volgens Monique de Greef, die in het Arcadegebouw woont, was het al langere tijd wachten op ongelukken. Ze toonde de situatie enkele weken geleden aan een ambtenaar, die maandag zou terugkomen om de zaak te bespreken. „Maar dat komt voor mij al te laat.”

De Greef (45) reed deze week met haar scootmobiel over het smalle pad, wilde afslaan naar het paadje naar de achterkant van het appartementencomplex waar ze woont maar moest uitwijken voor een plots opduikende fietser voor haar. De scootmobiel viel om. In het ziekenhuis blijkt dat De Greef een hersenschudding, schaafplekken, gekneusde ribben, pijnlijke schouder en een gekneusd sleutelbeen heeft opgelopen. „En dat allemaal door een fietser die daar niet mag fietsen!”

De Greef, die door diverse omstanders werd geholpen, hoopt dat de gemeente nu zo snel mogelijk iets doet aan die gevaarlijke situatie. „De Vereniging van Eigenaren van mijn appartementencomplex is er al driekwart jaar mee bezig maar kwam niet verder. Daarom ben ik brieven naar de gemeente gaan sturen. Er wonen ook veel ouderen in het Arcadegebouw. Ook voor hen is deze situatie gevaarlijk.”

Negeren

Voormalig wethouder en huidig voorzitter van Veilig Verkeer Nederland-Helmond Frans Stienen kent de bewuste plek maar al te goed en steunt de oproep van De Greef. In zijn bestuurstijd probeerde hij het probleem van het ‘illegale fietspad’ al te tackelen, maar fietsers blijven geplaatste verkeersborden en aangelegde fietsstroken massaal negeren. Dan blijft er maar één oplossing over, stelt hij. „De gemeente moet daar fysieke maatregelen nemen. Dat kan door het plaatsen van paaltjes, of het zodanig inrichten dat fietsers moeten afstappen. Want dan gaan ze een andere route zoeken.”