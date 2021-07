In de rij voor de kermis in Helmond: ‘Dit is toch leuk voor die kleine mannen’

Het duimpje omhoog van vader wordt beantwoord met een grote glimlach en een zwaai van dochterlief. ,,Heel leuk”, vindt Isa (6) het op de Helmondse zomerkermis. Zaterdag was ze er met opa en oma, zondag met papa. Ze heeft ‘rondjes gereden in autootjes, blikken omgegooid en een suikerspin gegeten’.

Een paar eruit, een paar erin

Dat ze zondag in de rij moesten staan om de kermis op te komen, hebben ze voor lief genomen. ,,Alles is nu anders.” Halverwege de middag staat er een slinger mensen die een heel eind de Markt op gaat. In een walm van zoete geuren wacht iedereen geduldig tot-ie mag zwieren en zwaaien.

Quote Als er dadelijk weer helemaal niks mag, hebben ze dit toch mooi gehad bezoeker kermis Helmond

Een groepje pubers draait snel om. ,,Dit is voor baby’s’’, roept een van de jongens. Ze hadden blijkbaar iets anders verwacht. Ouders en opa’s en oma’s met kleine kinderen lopen langzaam richting de controleurs die in de gaten houden dat het niet te druk wordt op het plein.

Delano en Mick (beiden 10) overleggen hoe ze hun euro’s het beste kunnen inzetten. Hun moeders zijn even iets gaan halen in de stad. ,,Dan is er meer plek voor andere mensen”, zeiden ze. De jongens speuren de attracties af. Het wordt kiezen tussen de jumptrampoline en snoep kopen. ,,Zo vaak mogelijk springen”, beslist Mick. ,,Ik denk dat we straks toch wel iets lekkers krijgen”, gokt hij.

In oktober weer

Vorig jaar was er helemaal geen kermis. Nu is de Helmondse zomerkermis een familiekermis op het afgesloten Ameideplein met zo’n vijftien attracties en kraampjes voor de kleintjes. Als de coronamaatregelen het toelaten is er in oktober weer een kermis met grote attracties en automaten en dat soort spellen.

De autootjes van de verkeersschool en de karretjes van de rups zijn steeds goed bezet. ,,Voor die mannen is het toch leuk dat het is”, zegt vader Patrick. Hij gooit een hand pinda’s naar binnen.

Didier en Noah staan te wachten tot ze op de trampolines kunnen. De negenjarige jongens mogen op de kermis alles doen wat ze willen. ,,Maar niet tegen je moeder zeggen”, zegt Patrick lachend. ,,Als er dadelijk weer helemaal niks mag, hebben ze dit toch mooi gehad.”

De kermis is nog tot en met woensdag 14 juli elke dag open van 13.00 tot 21.00 uur.