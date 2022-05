In de voetsporen van Jermain de Rozario, niet in de keuken maar als dirigent; Ingeborg droomt van een vol Ziggo Dome

Hoteliers Ge­mert-Ba­kel willen af van al te rigide Nachtregis­ter

GEMERT - Het is veel te veel werk en allemaal veel te omslachtig, het invullen van het Nachtregister in Gemert-Bakel. Bovendien: er moeten veel te veel gegevens worden ingevuld en dat is in strijd met het Wetboek van Strafrecht.

12 mei