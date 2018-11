In de voetsporen van Montgomery

,,Niemand minder dan veldmaarschalk Montgomery logeerde in dit witte gebouw'', doelend op Museum Klok & Peel in Asten. Verbaasde blikken verraden dat het voor menig excursieganger een openbaring is. Bernard Montgomery verschanste zich echter wel degelijk een poosje in Asten. Nadat zijn hoofdkwartier in Geldrop door de Duitsers werd beschoten, nam de Britse bevelhebber de wijk naar Asten.