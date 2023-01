In dit moderne hotelcomplex in Helmond moeten in 2024 tweehonderd arbeidsmigranten wonen

Niet iedereen blij met nieuwe afspraken tegen verdroging van de Peel: ‘Dit is heel teleurstel­lend’

DE PEEL - Er zijn nieuwe afspraken gemaakt rond het grondwater in de Peelvenen, maar daarmee is de discussie nog (lang) niet geluwd. De boeren zijn, met mitsen en maren, tevreden. Werkgroep Behoud de Peel is dat allerminst.

18 januari