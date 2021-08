In Helmond komt een Indië-monument waar Molukse en Indische mensen samen kunnen gedenken

Juliët leeft al een leven lang zonder moeder: ‘Je weet wél wat je mist’

15 augustus HELMOND - ‘Wie neem ik mee als ik mijn trouwjurk uit ga zoeken?’ Een stomme vraag als je er over nadenkt. Maar dat is een van de vragen die de laatste jaren door het hoofd spookt van Juliët Meulendijks, journalist in opleiding, uit Helmond. Haar moeder, zou een logisch antwoord zijn. Er is alleen één probleem: die overleed toen Juliët heel jong was. Wat doet dat met iemand? Ze zocht het uit.