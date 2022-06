In Helmond naar het New York van de jaren ’20: nieuw driedaags festival Musique en Plein Public met Lindy Hop, pop en klassiek

Zoals de naam al doet vermoeden is de filmavond geschrapt. Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli draait alles om muziek in het hofje achter de Sint-Lambertuskerk in het centrum van Helmond. Het festivalweekend opent op vrijdagavond met swingende Lindy Hop.

Quote We leggen er een dansvloer neer, dus dat wordt swingen Arno Oberendorff, voorzitter Stichting Lambertushof Helmond

Op zaterdag krijgen rock- en popbandjes ruim baan. Zondag staat luisteren naar klassiek op het programma. Lokaal talent van het Kunstkwartier trapt die middag af.

Dekentjes

,,De mensen die voor de film kwamen vonden het altijd hartstikke leuk. Maar het weer speelt zo’n grote rol. Je kunt pas gaan draaien als het helemaal donker is. Meestal is het dan ook koud. We regelden altijd dekentjes en warme drank, maar het is niet ideaal”, aldus voorzitter Arno Oberendorff van de Stichting Lambertushof die het gratis toegankelijke festival organiseert.

Ander voordeel van drie dagen achter elkaar muziek - hoe uiteenlopend in stijl ook - is dat het plein maar één keer omgebouwd hoeft te worden tot evenemententerrein met podium en dansvloer. ,,Dat bespaart kosten. ”

Verstopt hofje

De verplichte coronapauze heeft de organisatie gebruikt om te kijken hoe het in de toekomst verder wil. De (oud-)bewoners zijn zo’n twintig jaar terug begonnen met het organiseren van evenementen om meer aandacht te krijgen voor het kunstenaarshofje. Dat is niet meer een doel op zich. Met het festivalweekend blijven er wel een paar mooie evenementen behouden voor de stad menen ze. Ze zijn trots op het programma en dankbaar voor de bijdragen van bijvoorbeeld het Muziekcafé en ondernemers uit de stad.

,,Er is al zoveel verdwenen. Wij hebben nooit gebrek gehad aan publiek bij de bandjes en het klassieke programma. De muziek is ook niet per se het belangrijkste. Het gaat om de gezelligheid. Het is leuk dat je Toos en Jan en Piet en Kees weer een keer ontmoet. De vrijdagavond is nog wel even spannend omdat die helemaal nieuw is”, zegt Oberendorff.

New York in de jaren ’20

Vanaf een uur of acht vrijdagavond staat de swingband ‘De Kalashnikovs’ op het podium in de Lambertushof. Ze speelt energieke, vrolijke jaren ’30 en ’40 Lindy Hop-hits. ,,Nee, dat is geen luisterconcert”, zegt Oberendorff lachend. Lindy Hop vindt zijn oorsprong in het New York van de jaren twintig van de vorige eeuw. Verschillende dansstijlen komen er in samen zoals jazz, tapdans, swing en de charleston. ,,Op zoek naar iets jazzachtigs kwamen we hierbij uit. We leggen een dansvloer neer, dus dat wordt swingen.”

Gevarieerd programma

Zaterdag begint het festival rond 16.00 uur. Er zijn onder meer optredens van ‘The Feliciano’s’ met een sprankje blues, greintje rock en zweempje punk en The Cure tributeband ‘Ten:15’. Zondagmiddag vanaf 14.00 uur zet talent van het Helmondse Kunstkwartier zijn beste beentje voor. Daarna is het podium voor onder anderen Alex Jarrett (piano) & João Lucas (contrabas) en Gabriele Zemaityte (piano) & Mariana Pimenta (sopraan) & Carolina Meneses João (sopraan).

Het complete programma van Musique en Plein Public is te vinden op de website van de Stichting Lambertushof.