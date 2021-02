In Helmond staat de Kei van de Keiebijters ook nu gewoon op zijn plek

Jan had meer oog voor Truus dan voor de (pingpong)bal

12 februari HELMOND - Truus Hampsink kwam in november 1955 bij Everts en Van der Weijden werken en tijdens de kerst had ze al verkering met haar zes jaar oudere collega Jan van Dalen. ,,Een bedrijfsongevalletje”, zegt die ruim 65 jaar later met een lach.