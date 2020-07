In Helmond viert men vakantie in eigen wijk met een kameel-excursie: ‘Ik kon m'n ogen niet geloven’

Meneer Wilbers, een man van gemiddelde leeftijd, is er als de kippen bij. Als een van de eerste bewoners heeft hij plaatsgenomen tussen de twee bulten van de kameel. Verrukt gooit hij zijn armen in de lucht: hij is klaar om een ritje door de wijk te maken. Zijn vrouw filmt het tafereel met haar mobieltje. De buurtkinderen kijken het dier, meneer Wilbers en de begeleider in safari-outfit na. ,,Hobbelig”, zo vat hij de excursie even later samen. ,,Maar ik dacht meteen: dit is mooi! Ik had net een rondje gelopen met de hond. Die kreeg als eerste die kameel in het vizier. Hij kon zijn ogen niet geloven. En ik dus ook niet.”