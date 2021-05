In het bewogen leven van Eva (17) is het toneel een uitlaatklep: ‘Ik voel me dan echt de rol die ik speel’

VIDEO Tientallen uitzinnige fans Helmond Sport bijeen na verrassen­de ontknoping seizoen

13 mei HELMOND - Fakkels, vuurpijlen in de lucht en een uitzinnige sfeer. De spelersbus van Helmond Sport is in de nacht van woensdag op donderdag vol enthousiasme onthaald in Helmond. Tientallen supporters kwamen bijeen na de laatste wedstrijd van het seizoen.