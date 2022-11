In het Kasteel van Sinterklaas in Helmond worden alle vragen beantwoord

Al 65 jaar tuinder­spaar Lies en Jac: ‘Lachen en kletsen bij het sla snijden, dat ging toen nog’

ASTEN-HEUSDEN - Ze kijken na 65 jaar huwelijk terug op een goed leven, zeggen Lies en Jac van Horne uit Asten-Heusden. ,,In ons tuindersbedrijf hebben we ook slechte jaren gehad, het water stond ons tot aan de lippen. Maar samen kwamen we er altijd weer uit.”

16 november