In maart zit er weer een ijssalon aan de Helmondse Ameidestraat

Helmonds bedrijf Albema Robema is failliet

16:09 Albema Robema is failliet. Gisteren werd het faillissement uitgesproken over het Helmondse bedrijf, dat bevestigingsmaterialen maakte. Het bedrijf werd in 1969 opgericht en was in het verleden enige tijd hoofdsponsor van voetbalclub Helmond Sport.