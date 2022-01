In nare tijd neemt cafébaas Geert Driessen Helmonds zalencentrum TOV over; ‘We gaan bij 0 beginnen’

UPDATE ABN Amro en ING sluiten hun kantoren in Winkelcen­trum Woensel in Eindhoven

EINDHOVEN - De kantoren van de ING en de ABN Amro in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven gaan dicht, in maart. Dan resteert alleen de ING-servicebalie in de Bruna in het winkelcentrum, en vier geldautomaten.

25 januari