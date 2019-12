In rap tempo op weg naar 6.000 woningen in Brandevoort

Gemiddeld honderd woningen per jaar wil Cedrus Vastgoed de komende tien jaar in Brandevoort bouwen. ,,Dat is geen monsterklus, hoor”, zegt Robert Hellings, de man achter Cedrus Vastgoed. ,,Het zijn steeds drie projecten die tegelijkertijd lopen.” Er wordt een plan ontwikkeld, er is een project in de verkoop en er is er een in aanbouw.