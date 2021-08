In Stiphout wordt nu alles in de gaten gehouden en onrust en wantrouwen heersen er; dat krijg je als de gemeente geen regie houdt

Negen tuinen bij stadspark De Warande zijn weekend lang het decor voor het werk van twintig kunste­naars

23 augustus HELMOND - Beelden van takken en ijzerdraad of natuursteen, grafitti, schilderijen en veel meer is er te zien tijdens de zevende Kunstroute Warande. In het weekend van 28 en 29 augustus tonen twintig kunstenaars daar hun werk.