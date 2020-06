Inboedel RKPVV verkocht: ‘De mooiste herinneringen zitten in mijn hart, die zijn onbetaalbaar’

Samen met hoofdtrainer Leon van Teeffelen en secretaris Eric van Herpen is Slapak hèt gezicht geworden van de Helmondse traditieclub die zichzelf heeft opgeheven. ,,Het doet me veel pijn nu de laatste dagen zijn aangebroken, ik was hier iedere donderdag, zaterdag en zondag. Dat het dadelijk afgelopen is blokkeer ik nu nog even" stelt Slapak terwijl hij door de kantine loopt waarin allerlei attributen liggen voor de verkoop. ,,Ik heb zelf wat elftalfoto's gekocht waarop mijn zoon staat, verder nog enkele kleine dingen die voor mij een emotionele waarde hebben."

Buiten op het muurtje bij de kantine zit de zeventigjarige Freddie van Deursen, met een overduidelijke Helmondse tongval probeert hij met wat humor de sfeer er in te houden en begeleid hij de leden die wat spullen komen ophalen. Van Deursen is een echte clubman die alles doet voor zijn vereniging maar dit nooit van de daken zal schreeuwen, zo zat hij bijna twee decennia in het bestuur en is hij sinds jaar en dag de materiaalman.

Sinds het seizoen 1987-1988 is hij lid van RKPVV. Van Deursen: ,,Het is verrekes jammer, het is zo'n gezellige warme club. Zonde dat weg moeten." Als klein jongetje was hij lid van Haagse Boys, een Helmondse voetbalvereniging die in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook opgeheven werd. ,,Het zit me niet mee, twee verenigingen waar ik lid van was worden opgeheven, het lijkt me verstandig dat ik niet naar een andere club ga" grapt Van Deursen.

‘Akelig leeg te raken’

In de kantine ligt van alles, van oude vaantjes tot bierpullen en van informatieboekjes tot cornervlaggen. ,,Ik koop niets" stelt Van Deursen terwijl hij met zijn hand op zijn hart slaat ,,Alle mooie herinneringen zitten hierin, die zijn onbetaalbaar."

Het was de bedoeling om met een grote feestavond af te sluiten maar door het coronavirus is dit niet mogelijk. Voorzitter Jos Slapak baalt daarvan ,,De gezelligheid in onze kantine is zo uniek, jammer dat we het niet in stijl kunnen afsluiten." RKPVV zat qua resultaten in de lift en klopte op de deur van de tweede klasse. ,,Je kunt inderdaad stellen dat we op ons hoogtepunt stoppen, maar dat is alleen leuk wanneer je zelf bepaalt dat je stopt, niet door een besluit van de gemeenteraad." In de kantine worden de bierglazen in een doos gedaan. Met lede ogen kijken de aanwezigen toe. ,,Het begint akelig leeg te raken" stelt secretaris Eric van Herpen.