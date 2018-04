Inbraken na kapotmaken sleutelkastjes bij ouderen in Helmond

Interactieve kaart Lintjesre­gen in Zuid­oost-Bra­bant: alle gemeenten op een rijtje

14:00 EINDHOVEN/HELMOND - Eén dag voor Koningsdag 2018 vindt de jaarlijkse Lintjesregen plaats. In de regio Zuidoost-Brabant worden dit jaar 169 koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Dat is één lintje meer dan vorig jaar. In 2016 en 2015 lagen de aantallen op respectievelijk 133 en 157 lintjes.