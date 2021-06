Inbrekers hebben het gemunt op bestelbusjes in Helmond en de Peel: ‘Werkwijze lijkt telkens hetzelfde te zijn’

Naar aanleiding van berichten op sociale media om burgers te waarschuwen voor deze opvallende trend, stromen de reacties van gedupeerden binnen. ,,Ik probeer nu te inventariseren hoe vaak dit is gebeurd. We hebben zo'n twintig meldingen ontvangen, en dat gaat alleen maar over de afgelopen dagen”, zegt slachtoffer Willeke Veeneman-Hoozemans uit Helmond. ,,Bij een kennis in Noord was het in de nacht van woensdag op donderdag weer raak.”