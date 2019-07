Indoor speelpark Monkey Town in Helmond ontruimd vanwege brandend bankstel in parkeergarage

updateHELMOND - Indoorspeelparadijs Monkey Town Helmond is maandagmiddag ontruimd vanwege een brand in de parkeergarage en het trappenhuis aan de Watermolenwal in Helmond. Volgens de brandweer was er sprake van veel rookontwikkeling. De kinderen en hun ouders mogen inmiddels weer terug naar binnen.