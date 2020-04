Industrieel Atrium Helmond schenkt dvd’s aan woonzorgcentrum Keyserinnedael

Huur vrijesec­tor­wo­ning daalt voor het eerst sinds lang in Eindhoven, kleine stijging in Helmond

8:00 EINDHOVEN - De huren van vrijesectorwoningen in Eindhoven en Veldhoven zijn in het eerste kwartaal van 2020 met 3,4 en 1,5 procent gedaald, meldt verhuursite Pararius. In Helmond stijgen de prijzen nog, maar slechts met 0,1 procent. Maar of dat een gevolg is van de corona-crisis?