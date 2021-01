Ineens je maatjes kwijt; corona zorgt voor verdriet in Ameideflat Helmond

Harrie Martens is steeds goed blijven slapen. „Dat lukt me altíjd wel”, zegt de 81-jarige bewoner van woonzorgcentrum De Ameide in hartje Helmond. Maar overdag had Martens de laatste tijd zorgen. Corona zette het leven in de Ameideflat op zijn kop. Tientallen bewoners en medewerkers raakten de voorbije weken besmet met het virus. „Ik ben me kapot geschrokken.”