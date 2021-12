Influencers komen naar Helmond en de Peel om mooiste plekjes te laten zien: Duitsers en Belgen zijn van harte welkom

Vloggers bij de kubuswoningen in Helmond, fotografen bij museum Klok & Peel in Asten en ‘natuurprofessionals’ in de Deurnsche Peel. Om in beeld te brengen hoe mooi dit deel van Zuidoost-Brabant is, worden er komend jaar digitale aanjagers naar de regio gehaald, oftewel: influencers.