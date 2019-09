Ingenieursbureau FEV naar Automotive Campus in Helmond

Vragen antwoorden over stikstof: BV Nederland gegijzeld, maar door wie?

10:18 EINDHOVEN - Dat teveel stikstof schadelijk is voor de natuur, is in boerenland Brabant wel bekend. Dat stikstof zelfs de BV Nederland zo’n beetje kan lamleggen, is nieuw. Hoe kan dat? Negen vragen en antwoorden.