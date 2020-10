Inspectie hard over KBWO in Helmond-Brouwhuis: zorginstelling opnieuw onder verscherpt toezicht

HELMOND - Zorgproject Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen in Helmond-Brouwhuis is opnieuw onder verscherpt toezicht gesteld. In een vandaag verschenen rapport oordeelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hard over KBWO.

KBWO bestaat sinds 2008. Het biedt plaats aan 24 dementerende ouderen, verdeeld over drie groepen. De bewoners staan centraal, niet de protocollen. Die persoonlijke aanpak spreekt erg aan bij de bewoners en hun naasten. Maar ook draaiboeken en regels zijn van groot belang voor de veiligheid van de bewoners, waarschuwde de inspectie na een bezoek in 2016. KBWO werd destijds zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat gebeurt nu dus opnieuw.

De maatregel volgt op twee bezoeken van de inspectie (IGJ). Het eerste was in juni 2019. De inspectie constateerde toen dat KBWO de verbeteringen na het eerdere verscherpt toezicht niet had geborgd. KBWO voldeed (grotendeels) niet aan acht van de elf normen. De leiding van KBWO erkende dat zij niet in control was wat betreft het sturen op kwaliteit en veiligheid van zorg. Ze beloofde beterschap.

Vier dagen lang onterecht medicatie

Twee maanden geleden volgde een nieuw bezoek. De inspectie concludeerde toen dat er een acuut risico was voor de veiligheid van de bewoners omdat een actueel medicatie-overzicht en toedienlijst ontbraken. In één geval had een bewoner vier dagen lang onterecht medicatie gekregen. KBWO moest op dit punt direct orde op zaken stellen. In het algemeen had de leiding nog altijd onvoldoende grip op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Hoewel KBWO volgens het inspectierapport doortastend heeft geanticipeerd op de coronacrisis, waren tal van andere zaken nog steeds onder de maat. Al met al heeft de inspectie op dit moment onvoldoende vertrouwen in de leiding van KBWO. De instelling moet binnen enkele weken een plan van aanpak presenteren. Over een halfjaar moet KBWO voldoen aan alle normen. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie zowel aangekondigd als onaangekondigd een bezoek brengen.

Reactie van bestuur KBWO

Het bestuur van KBWO laat weten dat direct na het jongste bezoek van de inspectie een verbeterplan is gemaakt. ‘KBWO hecht waarde aan tegenspraak en onafhankelijk toezicht en onderzoekt mogelijkheden voor meer intern toezicht, ten behoeve van kwaliteit’, staat in een schriftelijke reactie. Manager/bestuurder Jarno Vincent van KBWO erkent dat in het geval van de onterechte medicatie een fout is gemaakt. „„Maar dat hebben we meteen opgelost. We zijn een kleine instelling en geloven juist in de kracht daarvan. We gaan nu wel kijken of er een Raad van Toezicht of iets dergelijks moet komen.”