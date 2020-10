Integrale actie bij horecapand in Helmond: drugs, contanten en adresfraude

HELMOND - De politie heeft dinsdagavond een inval gedaan in een horecagelegenheid aan de Bakelsedijk in Helmond. Er was informatie dat er mogelijk in drugs werd gehandeld. Ter plaatse trof de politie ook een grote hoeveelheid contant geld aan bij een gast en werd adresfraude geconstateerd.

De inval maakte deel uit van een onderzoek om (drugs)overlast in de Helmondse binnenstad te bestrijden. Zo werd in mei van dit jaar nog een drugsnetwerk opgerold en zijn er de afgelopen maanden regelmatig grote integrale acties gehouden. In dat onderzoek van de politie kwamregelmatig de naam van de desbetreffende horecagelegenheid naar voren. Deze zou een rol spelen in de handel van drugs in de Helmondse binnenstad en er zou gedeald worden.

Na de inval werden de klanten die in de horecagelegenheid aanwezig waren gecontroleerd en het pand werd doorzocht. Er werd een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. Eén van de klanten bleek de status van ongewenst vreemdeling te hebben en is aangehouden. Hij had een groot geldbedrag op zak. Dit is in beslag genomen en de man is in verzekering gesteld in afwachting van de verder procedure.

Adresfraude

Ook werden tijdens de actie enkele bestuurlijke knelpunten ontdekt. Zo vermoedt de politie dat sommige activiteiten in de onderneming in strijd zijn met het bestemmingsplan. Ook werd vast gesteld dat er sprake was van adresfraude. Op het adres stond namelijk een persoon ingeschreven die er feitelijk niet verbleef. Naar beide overtredingen doet de gemeente verder onderzoek.

De inval van dinsdagavond werd gedaan door de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie. Ook de gemeente Helmond en de Belastingdienst sloten aan.

