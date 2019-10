Integratie van Poolse ‘voetbalfreaks’ in Helmond

Hij verontschuldigt meteen bij binnenkomst van de bestuurskamer. Teamleider Lukasz Kaczmarski is wat aan de late kant deze zondagochtend, maar neemt hierna alle tijd om de totstandkoming van zijn team te bespreken. Het gaat om een verzameling Polen uit met name de Rijpelberg, maar zijn landgenoten wonen inmiddels ook in Boekel, Bakel, Meijel en Liessel. Ze hebben één ding gemeen: ,,We zijn allemaal voetbalfreaks”, begint Kaczmarski. ,,We willen hier niet alleen wonen en werken, want er is meer in het leven. We willen ook onze passie samen uitoefenen.”