Interesse lijkt er genoeg te zijn voor een tweede coffeeshop in Helmond, maar witte rook blijft uit

Jacques Sanders (95) zeventig jaar priester: ‘Dat God overal de hand in had, geloofde ik niet’

15 mei GELDROP - Hij wilde niet op een voetstuk gezet worden, Jacques Sanders vond gelijkwaardigheid belangrijk. De oud-pastoor (95) van de St. Jozefparochie in Geldrop is populair: zijn parochianen vinden hem een aimabele, intelligente man die met zijn tijd meeging en voor iedereen een goed advies had.