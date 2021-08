Intro van ROC Ter AA gaat door, studenten moeten wel coronatoegangsbewijs tonen

LEZERSBRIEVEN Lezersbrie­ven | Evoluon bovenop gebouw plaatsen? Doen! | Priester: man hoofd van gezin als God van kerk

26 augustus Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 26 augustus in de krant verschenen.