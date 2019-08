Introductiedag voor studenten in centrum Helmond: ‘Echt een succes hoor!’

Helmond op reserve­bank bij wietproef, mag als ‘vergelij­kings­ge­meen­te’ meedoen

14:49 HELMOND - Helmond mag dan niet experimenteren met de legale wietteelt, maar krijgt wel een rol in de proef. Helmond Lelystad, Roermond, Hoorn, Helmond, Zutphen, Tiel en Midden-Groningen zijn voorgedragen als vergelijkingsgemeenten, waartegen de bevindingen in de experimenterende gemeenten kunnen worden afgezet. Bovendien zijn de gemeenten uit deze controlegroep reserve mocht er alsnog een gemeente afhaken, zegt de commissie die zich in opdracht van het kabinet over de selectie heeft gebogen.