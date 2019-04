Inval in woning Helmond, man en vrouw aangehouden voor verboden wapenbezit

recensie Rapper Kempi imponeert met openhartig studioal­bum Oom Keke

10:00 EINDHOVEN - Kempi is terug. Als rapper. Nadat de geboren Helmonder, die opgroeide in de Edisonbuurt in Woensel-West, de voorbije jaren veelvoudig in aanraking kwam met justitie - en menig straf uitzat - richt hij zijn pijlen weer op muziek maken. Zijn persoonlijke studioalbum Oompie Keke verscheen eerder deze week.