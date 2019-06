Inwoners Lieshout willen snel maatregelen op N615 naar Nuenen

LIESHOUT/NUENEN - Voor de bewoners van Lieshout is de maat vol. Het achttiende ongeluk op de N615, deze keer in Nuenen met een motorrijder , toont volgens Marcel Verkuijlen duidelijk aan dat de provincie en de gemeente in actie moeten komen.

De instanties kunnen op korte termijn dan ook brieven verwachten van de bezorgde bewoners die zich al jaren inzetten om de weg tussen Lieshout en Nuenen veiliger te maken. Een door de inwoners gestarte petitie heeft al 600 handtekeningen opgeleverd, onder meer op internet.

Vooral het stuk bij Lieshout en in de bossen naar Nuenen is volgens Verkuijlen gevaarlijk. ,,Dat ervaren wij elke dag, maar dat laten de cijfers ook zien. Dat is sinds 2000 al onderwerp van gesprek maar er worden geen maatregelen genomen. Dat is zorgelijk en kwalijk.”

Bij het ongeval vrijdagmorgen werd een motorrijder die stond te wachten op een afslaande auto, van achteren aangereden. De jonge vrouw die achterop zat raakte daarbij gewond.

Rotonde

Verkuijlen wijst er op dat er al in 2010 is vastgesteld in een provinciaal onderzoek dat er een rotonde moest komen op het kruispunt Hoofakker-Deense Hoek. ,,Vorig jaar zijn er wel wat maatregelen getroffen op die kruising en de plaatsing van houten vangrails in de bossen. Maar het is er zeker niet veiliger op geworden, blijkt wel uit de ongevallen. De houten vangrails belemmeren het uitzicht voor verkeer uit de zijwegen. En er is geen plek meer om bij pech in de berm te gaan staan. Daar is ook al een ongeluk mee gebeurd.”

Volledig scherm Ongeluk op de Lieshoutseweg in Nuenen, het achttiende dit jaar volgens bezorgde bewoners van Lieshout. Zij willen dat provincie en gemeente de weg snel veiliger maken. © Bert Jansen

Onlangs is er een tweede onderzoek gedaan, vertelt Verkuijlen. ,,En weer wordt geconstateerd dat er grootschalige ingrepen nodig zijn. Dat is prima, maar teleurstellend is dat de provincie nog weer een studie wil doen. Dat kost weer een half jaar waarin er weer ongelukken gaan gebeuren. Wij zeggen: de conclusie zal niet afwijken, dus actualiseer het onderzoek uit 2010 en leg volgend jaar een rotonde aan", aldus Verkuijlen. Voor het stuk Molenheide door de bossen naar Gerwen/Nuenen willen de bewoners dat er een maximumsnelheid van 60 kilometer afgedwongen gaat worden met diverse maatregelen.

Meebetalen