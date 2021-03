Iris van Meijl uit Someren-Eind: ‘Voordat ik het wist dineerde ik in Stockholm met een ceo’

Van Meijl leerde tijdens haar opleiding als docent, naast beeldende kunst en vormgeving, ook ondernemerschap en hoe je een bedrijfsplan kan maken. ,,Toen ik mijn diploma haalde hoefde ik geen werk te zoeken, ik heb bij de Kamer van Koophandel mijn plannen voorgelegd en ben mijn bedrijf ‘Paardenfotografie’ gestart.

Die liefde voor paarden zat er al vroeg in. Haar moeder nam haar op 8-jarige leeftijd al mee naar de manege. ,,Ik was meteen weg van paarden, vooral toen ik op mijn eigen pony mocht rijden. Later toen ik met mijn paard Divino deelnam aan regiokampioenschappen werd het echt serieus. Natekenen van paarden was ook een hobby, natekenen is goed leren kijken en je handen laten uitvoeren. Dat bleek ook bij fotograferen zo te zijn. Met mijn bedrijf ‘Paardenfotografie’ heb ik van de ene hobby samen met de andere hobby mijn werk gemaakt, mooier kan het niet”, aldus de Eindse.

Al gauw kwam ook het nodige geluk op haar pad. Een foto van een paard met hoofdstel dat ze op Instagram plaatste werd opgemerkt door iemand van het Zweedse bedrijf PS of Sweden, het was een paardenhoofdstel uit hun collectie. ,,Ik plaatste nog meer foto’s en daarop kwam de vraag of ik langs wilde komen om te praten over samenwerking. Voordat ik het wist zat ik te dineren in Stockholm met de ceo van een miljoenenbedrijf. Sinds 2018 ben ik de vaste fotograaf van het bedrijf en ben ik om de twee maanden een weekje in Zweden om hun nieuwe collectie te fotograferen.”

Daarnaast bleek dat de klanten die met deze producten op de foto werden gezet veel interesse hadden in de collectie. ,,Maar het was toen nog niet mogelijk om bij mij rechtstreeks producten te bestellen.” Het zorgde er wel voor dat het balletje was gaan rollen. ,,Bij wijze van uitzondering mocht ik de collectie gaan aanbieden. Het was het startsein voor mijn tweede bedrijf ‘Ruitershop Iris van Meijl’.”

Haar shop is gevestigd in een gedeelte van een dierenspeciaalzaak in Someren. ,,Dat heeft zo zijn voordelen. Onder de klanten van de dierenwinkel zijn ook paardenliefhebbers die bij mij een kijkje komen nemen en andersom geldt dat natuurlijk ook. Omdat ik vaak op weg ben voor mijn fotoshoots doet Remon, eigenaar van de dierenwinkel, de verkoop en ik zorg voor de aanvulling van de producten.”

Maar ondanks twee eigen bedrijven zit Iris nog vol plannen. Van Meijl: ,,Binnenkort komt er een nieuwe kast in de shop waarin de ruiterkleding komt te hangen, nodig voor een betere uitstraling. Ook ben ik van plan om met de producten van mijn shop naar grote paardenevenementen in binnen- en buitenland te gaan. Uiteindelijk is mijn droom om een eigen winkel te beginnen, maar dat is nog toekomstmuziek.”

Ze heeft nog steeds haar paard Divino en als ze maar even tijd heeft dan gaan ze eropuit. ,,Dat is voor mijn noodzakelijke ontspanning; afgelopen jaar liep ik bijna tegen een burn-out aan en daarom is het belangrijk dat ik niet te veel hooi op mijn vork neem. Dankzij Divino en de medewerking van Remon gaat het nu weer goed met mij.”