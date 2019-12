Isaac Groenen is Prins Isaac I van cv De Brouwhazen uit Helmond

Verdachte van mishande­ling 17-jarige in Helmond meldt zich bij politie

16:34 HELMOND - Een Helmonder (17) is in de nacht van zaterdag op zondag in de Veestraat bewusteloos geslagen. De dader was kennelijk in het bijzijn van zijn vader en oom, die enige tijd bij het slachtoffer bleven en zich daarna uit de voeten maakten. De politie meldt dat de gezochte man zondagmiddag naar het politiebureau is gekomen.