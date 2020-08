IVN Helmond gaat weer wandelen met gidsen, voor het eerst sinds corona

Kaart | Nieuwe coronabe­smet­tin­gen per gemeente in Brabant

14:46 In Nederland zijn na weken van stijging voor de tweede keer minder nieuwe coronagevallen gemeld dan de week ervoor, zo blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers. De afgelopen week zijn in Nederland 3588 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 425 minder dan vorige week. In Brabant telde het RIVM de afgelopen twee weken 474 besmettingen.