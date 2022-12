Jaap Robben en Ted van Lieshout in nieuw seizoen Literair Café Helmond

Talenten­teams voor meisjes moeten van Helmond een voetbalbol­werk maken

HELMOND – Geen Messi, Ronaldo of Van Aerle. Nee, op de pleintjes in Helmond hoor je steeds vaker de namen van speelsters zoals Groenen, Martens of Miedema. Het voetballen leeft onder meisjes. Met de opzet van talententeams wil de stad hét regionale voetbalbolwerk voor meisjes worden.

