Jaloerse vorkheftrucksteler uit Helmond krijgt hogere straf van rechtbank

Bedrogen Helmonder neemt wraak en rijdt met gestolen vorkhef­truck bij minnaar binnen

14 september DEN BOSCH - Een opvallende diefstal in Deurne was februari dit jaar in een wip opgelost. De uit een loods gestolen vorkheftruck stond in het aangrenzende bedrijf. Een Helmonder was daar binnengereden omdat hij niet kon verkroppen dat de bedrijfseigenaar iets met zijn ex had.