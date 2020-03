Jan (69) is met pensioen, blind én student: ‘Je bent nooit te oud om te leren’

Na voor deze toetsen goede resultaten te hebben behaald, kon de 69-jarige beginnen met zijn opleiding. Daar kwam hij wel een obstakel tegen. ,,Ik moest alle studieboeken om laten zetten naar braille", zegt Lormans. Dat is een kostbare zaak, hiervoor zamelt hij via crowdfunding geld in. Of zijn beperking het lastig maakt om de opleiding te volgen? ,,Nee hoor, ik weet hulp te vinden als ik het nodig heb. En als ik braille heb, lukt het me allemaal wel.” Aantekeningen maakt hij op zijn laptop. ,,De voice-over leest het dan aan me voor als ik ga leren."

Familie is trots

De laptop is van groot belang voor de gepensioneerde student. ,,Door mijn aantekeningen te typen blijft het beter hangen. Zo studeert iedereen tegenwoordig toch?" In zijn kast liggen stapels papieren die bij elkaar worden gehouden door ringbanden: studieboeken. Volgens Lormans is er naast het brailleschrift geen verschil met een normaal studieboek. ,,Er staat hetzelfde in, hoor.”



In april wil hij aan zijn vervolgopleiding beginnen. ,,Uiteindelijk is het mijn doel om mensen met juridische problemen te kunnen helpen.”



Die wil hij bereiken via een eigen website. ,,Hij staat nog niet online hoor, dus ik heb nog niemand concreet kunnen helpen." Door zijn werkzaamheden bij Rabobank heeft hij wel wat ervaring in het werkveld opgedaan. ,,Ik mocht vaak mee naar rechtszaken waar ik aandachtig luisterde naar wat er gebeurde.”



Zijn familie is trots op de keuze van Lormans dat hij opnieuw de boeken indook. ,,Ze vinden het mooi dat ik dit doe. Soms vragen ze hoe het gaat en krijg ik te horen dat ik ondernemend ben", zegt Lormans terwijl hij zijn sigaret uitdrukt. ,,Tja, je bent nooit te oud om te leren, hè. Zeventig is het nieuwe vijftig zeggen ze wel-eens.”