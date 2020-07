Jan en Mia Renders vieren diamanten huwelijk en worden verrast door spelersbus van PSV: ‘Ik ben er emotioneel van’

De dag was eigenlijk al af, voor Jan en Mia Renders, die woensdagmiddag in Mierlo-Hout hun diamanten huwelijk vierden. De zon scheen, de felicitaties stroomden binnen en familie en vrienden kwamen in etappes op visite. Mia Renders kon haar tranen rond het middaguur echter niet meer bedwingen toen plots de spelersbus van PSV voor hun huis stopte. Haar man Jan voetbalde tussen 1956 en 1964 voor de club. ,,Och jongen toch”, zei ze tegen voormalig team-manager Mart van den Heuvel, die uit de bus was gestapt. ,,Dit had je niet hoeven doen.” Jan Renders stond ondertussen stilletjes te genieten.

Volledig scherm Jan en Mia Renders, vierden hun diamanten huwelijk, en werden voor PSV verrast met een lunch in de spelersbus. © Jean Pierre Reijnen / DCI Media

Naar aanleiding van het verhaal in het ED van afgelopen zaterdag, waarin een vriend van de familie herinneringen ophaalde aan het kampioensjaar van PSV in 1963, wilde de voetbalclub het echtpaar graag verrassen. Die vriend, Herman van Diejen, zat ook in de spelersbus. ,,Hoe is het, jongen?”, zei Jan Renders toen hij hem eenmaal had opgemerkt. De buurtkinderen vergaapten zich ondertussen aan de spelersbus.

PSV wilde het echtpaar in eerste instantie op de middenstip in het Philips Stadion een uitgebreide lunch aanbieden. Maar dat was buiten dochter Karin Renders gerekend. Zij had een vrij strak schema. De mensen die waren uitgenodigd, kwamen in tijdslots langs om in de buitenlucht het echtpaar te feliciteren. En dus werd er geluncht in de bus, met broodjes en bubbels. Daarna volgde nog een korte toer door Helmond.

Gezond en gelukkig

,,Wij zijn maar hele gewone mensen”, zei Jan Renders, toen hem werd gevraagd wat hij er nou allemaal van vond. ,,Dus ik sta hier echt van te kijken. Ik ben eigenlijk volledig overrompeld door wat hier nu allemaal gebeurt.” Zijn vrouw Mia: ,,Jan is niet zo'n prater, dat merk je wel. We vinden het geweldig dat de club dit voor ons doet. Jan en ik hebben hele mooie jaren gehad in Eindhoven. En we hebben het nog steeds goed. Onze familie is gezond en gelukkig, we hebben niets te klagen in het leven.”

Jan en Mia Renders waren ook blij dat ze Herman weer even zagen. Als jonge handtekeningenjager kwam hij in contact met de familie. ,,Het is een goeie mens”, zei Mia. ,,Ik weet nog dat ik hem als kind aan de hand meenam naar het stadion. En nu staat hij hier weer. Het is een dag die ik nooit meer zal vergeten.”

