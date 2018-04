Jan Geboers en Louis Donkers krijgen eigen plek in Helmondse wijk Brouwhuis

De wijkraad had een verzoek ingediend om de twee op deze manier postuum te eren en de gemeente is daarmee akkoord. Brouwhuis moet wel geduld hebben, want op dit moment zijn er in het hart van de wijk geen plannen om nieuwe openbare ruimtes aan te leggen.

Jan Geboers (1911) kwam uit Asten-Heusden en was pastoor in Brouwhuis van 1954 tot 1985. Hij was in de begintijd in het toen nog zelfstandige dorp nauw betrokken bij tal van verenigingen en organisaties, vaak als oprichter. Soms offerde hij zelfs zijn zondagspreek op om mensen enthousiast te maken voor een nieuwe vereniging. Geboers liet ook een gemeenschapshuis bouwen én de eerste moderne basisschool van ons land: een kleuterschool en lagere school ineen. Hij overleed in 1996, op 85-jarige leeftijd.

‘Burgemeester’

Louis Donkers (1923) stond bekend als ‘de burgemeester van Brouwhuis’. Hij zette zich decennialang in voor zo’n beetje alle plaatselijke verenigingen, van harmonie Amicitia, toneelclub Gaudeamus en carnavalsvereniging De Brouwhazen tot voetbalclub Bruheze en de organisatie van de Boeremert. Donkers werd onder meer koninklijk onderscheiden, kreeg een gouden bondsspeld van de KNVB en een legpenning van de gemeente Helmond. Hij is ereburger van Brouwhuis. Donkers overleed in 2006, op 82-jarige leeftijd.

De locatie die op termijn de naam van Louis Donkers krijgt, zal een plek zijn zonder adressen, heeft de gemeente aangegeven. Dit om mogelijke verwarring met de Donkerstraat in Brouwhuis te voorkomen.