Jan had meer oog voor Truus dan voor de (pingpong)bal

HELMOND - Truus Hampsink kwam in november 1955 bij Everts en Van der Weijden werken en tijdens de kerst had ze al verkering met haar zes jaar oudere collega Jan van Dalen. ,,Een bedrijfsongevalletje”, zegt die ruim 65 jaar later met een lach.

Diamanten paar Van Dalen-Hampsink toen © ED

De twee speelden in de pauze graag een partijtje tafeltennis. Aan de pingpongtafel in de bedrijfskantine viel Jans oog al snel op ranke Truus. Zij was met haar 1,75 meter uitzonderlijk lang voor die tijd. Drie centimeter langer zelfs dan Jan. ,,Een ‘lang scheuf’ noemde-ie me”, grinnikt ze.

Galante ridder

Na werktijd toonde Van Dalen (hij groeide op aan de Dijksestraat in Helmond) zich een galante ridder door haar naar huis te brengen. Zij woonde in het toen nog dorpje Brouwhuis, waar haar ouders een levensmiddelenwinkel runden. Dat zij een vrijer mee naar huis nam, vonden haar ouders alleen maar handig. Met knipoog: ,,Dan zagen ze wat we deden.” Vaak ging het kersverse stel, dankzij vrijkaartjes, films kijken in Bio Vink, in Deurne.

Getrouwd werd er in 1961. Het diamanten paar woonde aanvankelijk aan de Kerkstraat, om vervolgens binnen Helmond te verkassen naar de Boerhaavelaan en de Lijsterstraat. In 1973 streken de Van Dalens met hun drie kinderen Ine (1965), Hubert (1968) en Mariska (1971) neer in Aarle-Rixtel. Daar zou het paar bekend komen staan om een tussen 1986 en 2001 bedreven handel in Afrikaanse kunst. Ze kwamen in aanraking met stenen Kisii-beelden omdat Truus’ broer in Kenia woonde. Van Dalen ploos uit of er vraag naar dit soort exotische kunst was en ontdekte dat er op jaarmarkten en daarna Jaarbeurs een boterham mee te verdienen viel.

Tripjes

Het stel maakte heel wat tripjes naar Kenia, Zimbabwe en andere Afrikaanse landen om kunstobjecten in te slaan. Zij: ,,Gelukkig hebben we heel wat gereisd toen het nog kon.” Ook zoon Hubert trok de wijde wereld in. Hij streek neer in Australië.

Zijn bakermat (en inmiddels weer woonplaats) Helmond verloochende Jan van Dalen echter nooit. In deze krant haalde hij met zijn nostalgietjes herinneringen op aan het Helmond van vervlogen tijden. ,,Ik fietste op een dag langs de Leonardusschool, waar ik ooit de eerste leerling was. Ik bedacht me dat ik daar iets over moest schrijven. Van het een kwam het ander.” Al wandelend door Helmond deed hij inspiratie op. Een messcherp geheugen hielp hem hierbij.

Zo zullen op Valentijnsdag ongetwijfeld nog talloze herinneringen bovendrijven.

Getrouwd:

14 februari 1961 (kerk), 28 januari 1961 (wet)

Woonplaats:

Helmond

Kinderen:

Drie kinderen, zes kleinkinderen