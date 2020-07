Jan Renders: al zestig jaar verliefd op PSV en zijn vrouw Mia

Het leek Herman van Diejen deze week wel een geschikt moment om het Eindhovens Dagblad te bellen. Hij wilde graag zijn vroegere idool Jan Renders, die in Mierlo-Hout woont, verrassen met een oproep in de krant. Jan en zijn vrouw Mia vieren komende woensdag namelijk hun zestigjarige huwelijk (zie kader). ,,Het zou mooi zijn als veel PSV-supporters een kaartje sturen”, legde Van Diejen uit. ,,Vanwege corona kunnen de feestelijkheden natuurlijk niet doorgaan.”



Het telefoontje kwam uit Sleeuwijk, West-Brabant. De link die de beller had met de familie Renders werd in eerste instantie niet helemaal duidelijk. Van Diejen begon te vertellen. ,,In het begin van de jaren zestig was ik een fanatieke handtekeningenjager en PSV-fan. Ik was een jaar of twaalf, dertien. En het mooie was: ik woonde toen in Zaltbommel. De spelersbus kwam regelmatig ‘aanleggen’ bij hotel Den Boogerd. Op de heenweg voor koffie, na de uitwedstrijd voor het diner. Ik werd getipt als ze arriveerden.”