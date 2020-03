Jan van Brabant in Helmond onderzoekt bestuurlijke fusie met andere scholen

Deurnese rijschool Wilco zet lesauto's deze dagen in om mensen te helpen

9:01 DEURNE - De Deurnese Rijschool Wilco is op slot, maar de instructeurs zitten allerminst stil. De vijftien mannen en vrouwen zetten zich in deze corona-dagen belangeloos in voor mensen die hulpbehoevend zijn. Ze rijden rond in de hele regio om pakketten weg te brengen of op te halen, bestelde boodschappen af te leveren of medicatie te bezorgen.