Jan van den Braak: man van de wereld met hart in Helmond

Striepke Veur uit Helmond scoort ook met ‘Hilarisch kienen’

8:30 MILHEEZE - Ze zijn nog bezig met de uitleg als een mannelijke deelnemer op zijn kaart het getal 21 alvast doorstreept. Mario Cortenbach ziet het gebeuren. „Stòòòòp”, roept hij in de microfoon. 21 was een voorbeeld. In plat Helmonds pakt Cortenbach de rebel aan, tot vermaak van de andere aanwezigen in de feestzaal van De Weijerij in Milheeze. Het ‘Hilarisch kienen’ is begonnen.