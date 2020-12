Jan van der Heijden weg bij QliQ Primair Onderwijs

Ooit kon Resa haar bed niet uit, nu pronkt ze op de catwalk

6 december HELMOND - Flaneren op de catwalk, het is geen dagelijkse kost in het getroebleerde leven van Resa Derks uit Deurne. Op zondag gebeurt het echter zomaar in Helmond. De door een chronische nieraandoening en een spierziekte getroffen Deurnese is een van de acht gelukkigen die door Coaching at home op een verwendag worden getrakteerd: compleet met schoonheidsbehandeling, high tea en als klap op de vuurpijl een modeshow. ,,Dit zijn nu precies de dingen waar je van leert genieten in mijn situatie.”