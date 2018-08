Kasteel Helmond kent ook voor Boxmeerse speurneu­zen geen geheimen

10:01 HELMOND - Hack the park, het is een hype die ooit in New York ontstond in Prospect Park. Kort samengevat, een spelletje waarin de speler in een afgebakend gebied op zoek moet naar kunstobjecten of andere bezienswaardigheden. Nu heeft Helmond zijn eigen variant op Hack the Park: Kraak het Park.