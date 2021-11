Jaren tachtig-icoon Hans de Booij terug op podium, want ook poëten moeten eten

Expo in Helmond over Molukkers geopend: verdriet en trots gaan hand in hand

HELMOND - De reizende tentoonstelling ‘70 jaar Molukkers in Nederland’ is zaterdag neergestreken op het Piet Blomplein in Helmond. De expo werd onder grote belangstelling geopend. ,,Dit is het ideale moment om je eigen geschiedenis beter te begrijpen.”

6 november