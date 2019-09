Jarenlange ruzie over planschade Warandelaan Helmond nu zaak voor onafhankelijke expert

De vrouw die in Achel woont en niet met haar naam in de krant wil, kwam dit vrijdag overeen met de gemeente bij de Raad van State in Den Haag. Daar voerde ze vijf procedures volgens de Wet openbaarheid van bestuur tegen de gemeente Helmond. Volgens de Achelse houdt de gemeente informatie achter over de bouw van een parkeergarage door het Elkerliek in 2007. Haar woning die verhuurd wordt, staat tegenover het ziekenhuis en zou minder waard zijn geworden door de verbouwing van het Elkerliek.