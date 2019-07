Jarige tennisclub De Horst in Helmond wil Niels Vink naar de Paralympische Spelen helpen

Auto die in Helmond door rood scheurde en over de kop ging lag ‘vol wiet’, inzitten­den sprintten weg

9:27 HELMOND - Door het nodige fortuin raakte er vrijdag niemand gewond toen een auto in volle vaart over het kruispunt bij de Julianabrug in Helmond scheurde, een tegenligger schampte en over de kop ging. Nadat inzittenden wegsprintten, bleek de wagen vol hennep te liggen.